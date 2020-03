Mortes por coronavírus na Itália chegam a 7,5 mil

O total de mortes por coronavírus (Covid-19) na Itália chegou a 7.503, de acordo com informações da Agência de Proteção Civil, nesta quarta-feira (25). O número total de casos confirmados no país são 74.386.

Na terça-feira, 743 pessoas morreram; na segunda-feira, foram 602; no domingo, foram 650, e o sábado teve o recorde de 793 — a maior cifra diária desde que o contágio veio à tona no dia 21 de fevereiro.

Daqueles infectados originalmente em âmbito nacional, 9.362 haviam se recuperado totalmente nesta quarta-feira, mais do que os 8.326 do dia anterior. Antes havia 3.396 em unidades de tratamento intensivo, e hoje são 3.489.

A Lombardia, região do norte que é a mais atingida, relatou uma queda acentuada na quantidade de mortes na comparação com o dia anterior, mas continua em situação crítica com um total de 4.474 falecimentos e 32.346 casos.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da Agência Brasil)