“Malhação” terá final inédito sem beijo

Já na reta final e com o término antecipado em 15 capítulos em razão do coronavírus, o último capítulo da temporada “Malhação: Toda Forma de Amar” terá um detalhe muito diferente das edições anteriores: sem beijo entre os protagonistas.

Segundo informações divulgadas pela colunista Patrícia Kogut, o casal Pedro Novaes e Alanis Guillen, que interpretam Filipe e Rita, sequer gravou o beijo final que era planejado para ir ao ar na cena final da novela.

É que as gravações foram aceleradas por culpa da pandemia de coronavírus e os dois foram preservados de contatos físicos mais intensos. As cenas finais foram tratadas com muito cuidado pela equipe de produção.

Ainda segundo a colunista, a emissora optou por reunir poucos atores do elenco. Por essa razão, serão reaproveitadas cenas antigas e vários personagens não terão um desfecho. A decisão foi manter só o que era essencial para o encerramento da trama.

Texto: Ana Beatriz Rodrigues com informação do Portal Famosidade.