Kylie Jenner faz doação para compra de material médico

Hoje (25), a empresária Kylie Jenner fez uma doação de 1 milhão de dólares, cerca de 5 milhões de reais para ajudar no combate ao coronavírus nos Estados Unidos. O dinheiro será usado para comprar material médico para as equipes no país, como máscaras, luvas e equipamentos de proteção.

A médica Thais Aliabadi, fez questão de agradecer a Kylie pela doação nas redes sociais. “Estou sem palavras. Meus olhos estão cheios de lágrimas de alegria e meu coração está cheio de gratidão. Eu fiz um pedido ao universo para conseguir mais máscaras de proteção para nossos médicos e hoje meu sonho se realizou.”, escreveu.

“Kylie, você é nossa heroína. Essa generosa doação vai salvar muitas vidas. O mundo é um lugar melhor com você nele, eu te amo!”, completou Thais. “Obrigada por todo o amor e carinho que você coloca em tudo que faz. Você é um anjo no céu”, respondeu Kylie à médica.

( Texto: Inez Nazira com informações da Famosidades)