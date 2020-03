Jovem desaparecido em Corumbá é localizado em Dois Irmãos

Nas últimas horas, circulou nas redes sociais um anuncio de uma família de Corumbá, solicitando o apoio na busca por um ente querido, que havia desaparecido da cidade sem ter feito contato. A mensagem tomou proporções e compartilhamentos, até chegar ao conhecimento de várias pessoas, inclusive dos policiais militares de nossa área de atuação.

Paralelo a isso, por volta das 21 horas de ontem (24.03), chegou a Central de Operações 190 do 7º Batalhão de Polícia Militar em Dois Irmãos do Buriti, a informação sobre uma acidente ocorrido na BR-262, onde um homem teria caído de um caminhão e levado ao Pronto Socorro da cidade para atendimento médico. Com isso, a guarnição de serviço da PM foi até a unidade de saúde e fez contato com a vítima que, por conta do acidente, não sabia informar seu nome, de onde vinha, pra onde ia, tampouco outra informação relacionada ao fato.

Como estavam cientes da mensagem circulante nas redes sociais sobre um desaparecido em Corumbá, os policiais militares fizeram contato com a família citada, e verificou que o homem procurado era o mesmo do acidente. Imediatamente os familiares corumbaenses foram até Dois irmãos em busca do parente, e aproveitaram para agradecer e tecer elogios ao trabalho da PM.

Ações assim mostram a amplitude e relevância das ações da Policia Militar, sempre preocupada com a vida, saúde e bem-estar das famílias de nossa região. Reiteramos os parabéns aos valorosos guerreiros do 7º BPM em D. I. do Buriti, por conta do belíssimo serviço prestado.

(Texto: Ana Beatriz Rodrigues com informação da Assessoria do 7º Batalhão de Polícia Militar).