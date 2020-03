Casos de coronavírus no Brasil sobem para 2,4 mil; MS não registra novos casos

Mato Grosso do Sul não registrou novos casos de coronavírus nesta quarta-feira (25), além disso, os casos suspeitos que antes eram 38 caíram para 34 no Estado. As informações são do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES). Já no Brasil, o número de casos confirmados do vírus subiram para 2.433 e foram registradas 57 mortes.

Ainda conforme o boletim da SES, Campo Grande tem 22 casos confirmados, Sidrolândia e Ponta Porã tem um caso cada.

Desde o dia 25 de janeiro, foram registradas 358 notificações de casos suspeitos do coronavírus em Mato Grosso do Sul. Desse total, 289 foram descartados após os exames darem negativo e onze foram excluídos por não se encaixarem na definição de caso suspeito do Ministério da Saúde.

Os casos suspeitos que estão em investigação tiveram as amostras encaminhadas ao laboratório Lacen/MS, onde será feito o exame para nove tipos de vírus respiratórios, incluindo influenza e Coronavírus. Após recebimento das amostras, os resultados ficam prontos de 24h à 72h.

Brasil

Conforme a última atualização do Ministério da Saúde publicada nesta quarta-feira (25), o total de casos confirmados saiu de 2.201 para 2.433, mais de 200 casos em 24 horas.

Além das 48 mortes em São Paulo e seis no Rio de Janeiro, os estados de Amazonas, Rio Grande do Sul e Pernambuco registraram uma morte cada.

Em São Paulo tem 862 pessoas infectadas, Rio de Janeiro, 370; Ceará, 200; Distrito Federal, 160; Rio Grande do Sul, 123; Minas Gerais, 133.

Santa Catarina tem 109 casos confirmados ; Bahia, 84; Paraná, 81; Amazonas, 54; Pernambuco, 46; Espírito Santo, 39; Goiás, 29; Mato Grosso do Sul, 24; Acre, 23; Sergipe, 16; Rio Grande do Norte, 14; Alagoas, 11; Mato Grosso, Maranhão, Piauí e Roraima estão com oito casos; Tocantins e Pará com sete; Rondônia, com cinco; Paraíba, com três e Amapá apenas um caso confirmado.

(Texto: Izabela Cavalcanti)