Carro carregado de maconha foi apreendido pelo DOF

Nesta quarta-feira (25), policiais Militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam um veículo Ford Fiesta Hatch, com placas afixadas de Campo Grande (MS) por volta do meio dia, carregado com 122 kg de uma substância aparentemente maconha, distribuídos em 130 volumes prensados. A ação policial ocorreu em virtude da Operação Hórus, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, durante bloqueio policial na região de Maracaju (MS).

Inicialmente os policiais abordaram o veículo Ford Fiesta Sedan, com placas de Matipó (MG), com três ocupantes. O segundo veículo abordado foi um Ford Fiesta Hatch, com placas de Campo Grande (MS), apenas com o condutor, um homem de 23 anos de idade.

Durante a vistoria, os militares localizaram o entorpecente em compartimentos ocultos do Ford Fiesta Hatch. O homem disse que foi contratado pelo condutor do primeiro veículo abordado, que é o proprietário da droga; e que fazia o serviço de batedor de estrada. Também foram encontrados dois jogos de placas veiculares, de Prudente (SP) e de Belo Horizonte (MG).

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), em Dourados (MS), onde os quatro homens permanecerão à disposição da Polícia Judiciária.

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300. Não precisa se identificar e, a ligação, será mantida em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.

Texto: Ana Beatriz Rodrigues com informação da Assessoria da PM