Banco Mundial e FMI aliviam as dívidas dos países pobres

Hoje (25), foi emitida uma carta conjunta entre o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional (FMI) solicitando “alívio imediato de dívidas aos países mais pobres do mundo”. O ofício pede que instituições financeiras de países que fazem parte da Associação Internacional de Desenvolvimento suspendam pagamentos e cobranças de dívidas. Esses países abrigam um quarto da população mundial geral e dois terços da população mundial que vive em extrema pobreza e serão os mais afetados pela pandemia.

De acordo com o documento, a abrangência da pandemia de covid-19 vai além da esfera da saúde, e terá “consequências econômicas e sociais severas” para nações que abrigam largas parcelas de pessoas em condições desfavoráveis.

O Documento revela ainda que: “Isso ajudará as necessidades imediatas de liquidez dos países da Associação Internacional de Desenvolvimento para enfrentar os desafios impostos pelo surto de coronavírus e permitir tempo para uma avaliação do impacto da crise e das necessidades de financiamento de cada país”

A maioria dos 76 países que recebem apoio da Associação Internacional de Desenvolvimento tem renda nacional bruta per capita abaixo de 1.175 dólares

O Banco Mundial e o FMI disseram que a suspensão do pagamento da dívida, consistente com as leis nacionais dos países credores, proporcionará “uma sensação global de alívio aos países em desenvolvimento” e enviará um forte sinal aos mercados financeiros.

Eles solicitaram às 20 maiores economias do mundo (G20) para apoiarem seu pedido de ação e avaliarem o impacto da crise e as necessidades financeiras de cada um dos países da Associação Internacional de Desenvolvimento. Os líderes do G20 devem realizar uma cúpula virtual na quinta-feira (26) a fim de discutir um plano de ação para lidar com a pandemia, o que deve incluir medidas econômicas de suporte.

(Texto: Inez Nazira com informações da Agência Brasil)