Reinaldo pede para pessoas não estocarem comidas ou remédio

Nesta terça-feira, o São Paulo publicou em suas redes sociais mais orientações sobre a pandemia do novo coronavírus, como vem fazendo nos últimos dias. Desta vez, o Tricolor postou um vídeo em que o lateral-esquerdo Reinaldo pede para as pessoas não estocarem mantimentos mais do que o necessário, para não prejudicar aqueles que não possuem as mesmas oportunidades.

“Passando para avisar para vocês não estocarem alimento mais do que vocês precisam. Nem alimento, nem remédio. Tem pessoas que não têm a mesma oportunidade que você. Então, consciência e vamos trabalhar juntos nessa causa. Esse é o meu recado. Vamos combater isso que logo, logo tudo vai dar certo”, disse o jogador.

Texto: Ana Beatriz Rodrigues com informação da Gazeta esportiva.