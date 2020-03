Nathalia Dill comemora seu aniversário em quarentena

Hoje (24), é dia especial para a atriz Nathalia Dill. Isso porque a atriz completa 34 anos de vida. E as homenagens começaram já no momento em que ela acordou: a artista foi surpreendida por um café na cama preparado pelo marido, Pedro Curvello (34 anos).

“Começando o dia lindo com um café que o meu amor fez”, disse ela, que mostrou as iguarias preparadas por pedro. No cardápio, havia tapiocas, café e suco para o deleite dos dois na data especial.

Nathalia também recebeu uma homenagem da amiga Mariana Moschen, com quem recentemente ela viajou, com o marido e um grupo de amigos para o Jalapão, no estado de Goiás. Ela contou como conheceu a artista e falou um pouco da relação de carinho que tem com ela.

“A gente nem se conhecia direito e, no meio de uma carona, eu disse que iria passar um tempo fora e ela respondeu que ia junto. Assim, bem objetiva (eu amo contar isso). Nathalia é a pessoa que divide comigo o cargo de ter as histórias mais aleatórias, a que tem o menor índice de rejeição, todo mundo ama. A única que consegue me levar para o vôlei às sete da manhã ou fazer yoga às nove da noite. Amo você. Feliz dia”, declarou.

A atriz Rosa Maria Murtinho também parabenizou a atriz: “Dia dessa princesa linda. Tudo de mais lindo para você nesta data e que venham muitos outros trabalhos juntas”, consta de um recadinho da veterana da televisão

A atriz fez um vídeo para agradecer os recadinhos de aniversário e para reforçar a orientação de isolamento social.

“Esse é o aniversário mais peculiar que eu já passei, de todos os anos. E estou aqui para dar esse recado opara vocês: vamos ficar em casa, porque daqui a pouco vai melhorar.”

(Texto: Inez Nazira com informações do Jornal Extra)