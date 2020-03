Jogos: CBAt defende adiamento, mas teme prejudicar atletas

Minutos após o adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio, o presidente da Confederação Brasileira de Atletismo, Warlindo Carneiro, conversou exclusivamente com a Gazeta Esportiva e passou todo o posicionamento da maior entidade do atletismo no Brasil sobre o acontecimento e as perspectivas futuras.

Devido a pandemia do coronavírus, que vem deixado o mundo em alerta, as Olimpíadas enfim tiveram a postergação confirmada nesta manhã. O Comitê Olímpico Internacional sofria forte pressão de comitês nacionais e esportistas por uma intervenção na realização do evento para o bem de todos os envolvidos.

“Estou muito aliviado. Acredito que estavam esperando ordens de patrocinadores, emissoras de televisão. Estava criando uma ansiedade desnecessária. Diminui agora a intensidade e vamos aguardar a nova data para reformular o calendário”, comentou o presidente.

Texto: Ana Beatriz Rodrigues com informações da gazeta esportiva