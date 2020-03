Governo informa que não falta kits para exames do Covid-19

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde, esclarece que no Estado não há falta de kits para exames para diagnóstico de coronavírus em casos suspeitos.

O Estado recebeu do Ministério da Saúde 600 kits para testar Sars-Cov-2, o novo coronavírus, sendo que foram disponibilizados 240 kits no dia 20 e 360 exames ainda nesta segunda-feira (23).

De acordo com a secretária-adjunta da SES, Christine Maymone, os insumos são suficientes para realizações do teste. “A demanda está sendo atendida conforme os casos estão surgindo, em uma média diária de 50 ao dia”.

O Lacen/MS (Laboratório Central de MS) começou a realizar os exames para Covid-19 após receber kits de testes do Ministério da Saúde. Os resultados ficam protos entre 24h a 72 horas, após o recebimento das amostras.

O diretor da Lacen, Luiz Henrique Ferraz Demarchi, ressalta ainda: “Nesta e na semana passada, recebemos do Ministério da Saúde kits de diagnóstico. Com tudo isso, nossa demanda de coronavírus está em dia, os exames estão sendo feitos e liberados em tempo oportuno e isso é reconfortante e nos prepara para a demanda que tende a aumentar daqui para frente”, acrescenta Demarchi.

Texto: Ana Beatriz Rodrigues com informação do Portal MS