Campina Grande adia para outubro o Maior São João do Mundo

Através de uma live nas redes sociais feita no inicio da tarde de hoje (24), o Prefeito de Campina Grande,Romero Rodrigues, anunciou do adiamento da 37ª edição da festa conhecida como “Maior São João do Mundo”. Segundo o prefeito para tomar a decisão, a prefeitura ouviu especialmente o setor turístico, que envolve hotéis, restaurantes e agências de viagens.

Romero Rodrigues explica a decisão comunicando que todos os esforços do município estão voltados, neste momento, para o cumprimento de ações de prevenção ao novo coronavirus. Quanto ao evento, garantiu que haverá readequação da programação e da grade de atrações.

O prefeito destacou que enquanto a programação de eventos da cidade não voltar à normalidade, o Parque do Povo poderá ser adaptado para atender às necessidades de assistência à saúde da comunidade. Há possibilidade, até, de ser transformado num “hospital” destinado a abrigar e atender pacientes infectados pelo novo coronavírus.

Texto: Ana Beatriz Rodrigues com Informação da Agência Brasil.