Bolsa demonstra recuperação e dólar fecha o dia em R$ 5

Pacote lançado pelo Federal Reserve, o Banco Central norte-americano ajuda o mercado

Mais um dia de tensão no mercado, altamente influenciado pela pandemia do novo coronavírus, porém uma atividade nessa terça-feira que, na principal bolsa brasileira, fechou com alta de 8,98%, chegando aos 69.279 pontos. O câmbio do dólar, frente ao real, terminou o pregão em R$ 5,068, em queda de 1,37%, duas situações influenciadas positivamente pelo pacote econômico lançado pelo Federal Reserve (Fed, o Banco Central americano).

As medidas da autoridade monetária, que envolvem compra de títulos de dívida e várias linhas de empréstimo, foram lançadas na véspera, mas acabaram minimizadas pelo impasse sobre o pacote de US$ 2 trilhões proposto pela administração Donald Trump .

“Com o anúncio do pacote do Fed , foi reavivado um pouco o apetite para risco. O Fed está usando todas as armas que têm para conter danos maiores à economia. É como se estivesse fazendo tudo que fez em 2008, só que de maneira mais intensificada”, disse Victor Beyruti, economista da Guide Investimentos.

A alta da Bolsa brasileira, expressiva, faz com que o Ibovespa se recupere após semanas de recordes negativos e interrupções dos trabalhos (circuit breaker) em sequência – o que costuma ocorrer quando a perda supera os 10%. A moeda norte-americana também segue a mesma tendência, se valorizando cada mais ante o Real. Nesta terça, a realidade é de tranquilidade dos mercados.

(Texto: Danilo Galvão com informações do IG)