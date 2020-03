Agepan adota regime de teletrabalho e mantém atendimento

A Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos (Agepan), em cumprimento ao que foi estabelecido nos decretos estaduais nº 15.395 e nº 15.398 adotou a partir desta terça-feira (24) o Regime Excepcional de Teletrabalho. Servidores permanecem atuando em atividades que possam ser executadas à distância, assim como a Diretoria Executiva, que irá manter regularmente as eventuais decisões colegiadas que forem necessárias. Sem o atendimento presencial, estão disponíveis para contato os e-mails agepan@agepan.ms.gov.br, presidencia@agepan.ms.gov.br, e os demais e-mails corporativos. Para assessoria de imprensa, o e-mail é o goliveira@agepan.ms.gov.br.

Ouvidoria

Estão mantidos, de forma remota, os canais de acesso à Ouvidoria:

Sistema eletrônico e-Ouv: ouvidoria.agepan.ms.gov.br

E-mail: ouvidoria@agepan.ms.gov.br.

Excepcionalmente, os números que estarão disponíveis para chamada telefônica são: (67) 3025-9534 e 3025-9535, com atendimento de segunda a sexta-feira, de 7:30 às 13:30.

Serviços e Reclamações

A Agepan reforça aos usuários dos serviços públicos fiscalizados pela Agência que os pedidos de serviço devem ser feitos diretamente às concessionárias ( Sanesul, Energisa MS, Elektro, MSGás). São elas as responsáveis por essa prestação e que dispõem dos meios para atender rapidamente as solicitações. Os telefones de contato estão disponíveis nas respectivas faturas, incluindo o do call center da Sanesul, já regularizado (0800 67 60 10).

Para usuários do transporte intermunicipal, as operadoras também poderão informar mais rapidamente e tirar dúvidas sobre disponibilidade de viagem, passagens adquiridas e confirmação de partidas.

Se o consumidor entender que não houve uma solução adequada poderá manter contato com a Ouvidoria da Agepan

Texto: Ana Beatriz Rodrigues com informação do Portal MS