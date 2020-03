70% dos moradores de favelas tiveram redução da renda

Segundo pesquisas feitas hoje (terça-feira 24) pelo Instituto Locomotiva/ Data Favela, foi divulgada que em cada dez famílias brasileiras que vivem em favelas, sete já tiveram a renda reduzida devido a crise causada pela pandemia do novo coronavírus.

O estudo ouviu 1,14 mil pessoas em 262 comunidades em todos os estados do país. O instituto estima que 13,6 milhões de pessoas vivam em favelas no Brasil. No estado do Rio de Janeiro, de acordo com a pesquisa, 13% da população vive nesse tipo de comunidade. Em São Paulo, são 7%, em Pernambuco, 10%, e no Pará 17%.

Preocupações

Os riscos à saúde trazidos pelo novo coronavírus são uma grande preocupação para 66% dessa população. Ao mesmo tempo, a apreensão em relação a perda de renda desse período é uma grande preocupação para 75% dos moradores de favelas.

Quase a metade, 47% das pessoas que vive nessas áreas, trabalha por conta própria, seja como autônomo ou profissional liberal. O índice de quem tem carteira assinada é consideravelmente menor, 19%, e ainda há 10% que estão desempregados

Texto: Ana Beatriz Rodrigues com informação da Agência Brasil.