Polícia usa ‘tempestade de areia’ para afugentar banhistas

O estado de Santa Catarina está com quase 70 caso confirmados do novo coronavírus. Para conter a disseminação o governo catarinense resolveu adotar medidas rígidas, como a restrição do funcionamento de comércios, com a proibição e circulação nos espaços públicos.

Com isso, na última sexta-feira (20), alguns banhista que desrespeitaram a orientação, tiveram um susto quando a Policia Civil voou bem próximo a orla da praia Galheta, em Florianopolis, fazendo com que saíssem do local.

(Texto: Inez Nazira com informações do IstoÉ)