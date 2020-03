Funcionário da família real testa positivo para coronavírus

A família real está totalmente em alerta, após um funcionário do palácio de Buckingham ser diagnosticado com coronavírus (Covid-19), conforme o jornal inglês “The Sun”. A preocupação é ainda maior, pois a rainha Elizabeth, de 93 anos, que faz parte do grupo de risco, estava no local quando a pessoa foi infectada.

Até o momento, todos os funcionários que estiveram com o colaborador infectado foram colocados de quarentena. No entanto, não é possível saber o quanto a pessoa infectada esteve em contato com a rainha.

“O Palácio tem 500 funcionários, portanto, como em qualquer local de trabalho, não é inconcebível que fosse afetado em algum estágio”, mencionou a fonte da informação ao jornal.

Conforme divulgada pela revista “Taltler”, em entrevista, Anna Hemming, da Clínica Cranley, revelou que cuidados diários estão sendo tomados , principalmente quanto a rainha Elizabeth e o príncipe Philip. Hemming atuou por sete anos como médica da família real.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da IstoÉ)