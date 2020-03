Acidente deixa uma pessoa ferida,e condutor do veículo foge

Um motociclista ficou ferido em acidente de trânsito na manhã desta segunda-feira (23) em Aquidauana. O acidente aconteceu no cruzamento entre a rua Duque de Caxias e Giovani Toscano de Brito.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o acidente envolveu um carro e uma moto. O motociclista se machucou e foi encontrado no chão. Ele estava com a pele fria, suando, hematoma na região lombar e foi imobilizado com uso de colar cervical e prancha rígida.

O condutor da motocicleta foi encaminhado para o Pronto Socorro. O condutor do veículo envolvido no acidente fugiu.

Texto: Ana Beatriz Rodrigues com informação do Pantaneiro.