Vídeo: Marquinhos Trad reforça isolamento durante live

No final da tarde de domingo (22), durante uma live em seu perfil do Facebook, Marquinhos Trad ”bateu na tecla” no sentido de alertar os donos de estabelecimentos da Capital em fecharem as portas após o toque de recolher em Campo Grande. Se o dono do local não respeitar, ele deverá ser encaminhado para a delegacia e terá o alvará do local recolhido.

Na live, o prefeito de Campo Grande relata que participou na manhã de hoje numa reunião com o presidente da república Jair Bolsonaro e o Ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta. Juntos, eles acompanharam pesquisas relevantes para a população nestes últimos dias.

Uma delas aponta que 80 % da população é favorável às paralisações de cultos e missas durante a quarentena. 36% da população relata estar apavoradas com a atual situação, 38% já ficou com medo e 26% não tem medo nenhum.

O prefeito da Capital também conversou sobre a crise econômica que está por vir. Porém, ele acalma a população e diz que as pessoas estão abaladas emocionalmente. ” Não está sendo fácil”.

Nos comentários, a população avisa que nos bairros mais afastados do centro ainda há muita circulação de pessoas nas ruas e nos comércios da região. Confira a live completa logo abaixo.

(Texto: João Fernandes)