Luana Piovani diz que pensão dos filhos está atrasada

Luana Piovani, 43, e Pedro Scooby, 31, voltaram a trocar farpas nas redes sociais neste sábado (21). Dessa vez, foi a pensão paga pelo surfista aos três filhos do casal o motivo do desentendimento. Segundo a atriz, o pagamento estava quatro dias atrasado.

O problema começou enquanto Luana respondia a perguntas de alguns fãs em sua conta no Instagram. Após um dos questionamento, ela disse a uma internauta que Scooby sempre havia pago pensão aos filhos, mas que a desse mês estava atrasada em quatro dias.

O surfista então respondeu, também pelas redes sociais, que decidiu dar às crianças apenas o que ele julga necessário. “Acho que a Justiça que vai determinar isso, não eu. Por que acho que é isso, se é justo vamos pela Justiça”, afirmou ele, completando: “Pai vai ser sempre pai, meus filhos sempre serão meus filhos.”

“Sempre achei que a gente tinha que resolver entre a gente, mas ela sempre resolve expor isso na internet. Eu nunca vou deixar de dar nada aos meus filhos. Como falei, não estou em Portugal por causa desse problema do coronavírus, cancelaram meu voo. Estou tentando arrumar um jeito de ir pra lá”, disse ele.

Em um outro vídeo, publicado pela revista Quem, Scooby afirma que resolveu não pagar mais a pensão. “Ela sempre me manipulou e me obrigou a dar um valor de pensão que ela escolheu. Como ela sempre fez comigo, ela me deixou ali embaixo das asas dela, me manipulando, só que isso acabou, não vai ter mais”, disse.

Na última sexta (20), Luana e Scooby já tinha se desentendido após a atriz afirmar que é mãe e também pai dos três filhos, Dom, Ben e Liz. Scooby não gostou da indireta e respondeu em suas redes sociais, dizendo que, no ano passado, foi todos os meses para Portugal ver meus filhos.

(Texto: Folhapress)