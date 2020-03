CG é uma das cidades com maior índice de atendimento total de água

Hoje é comemorado o Dia Mundial da Água e todo mundo sabe que ela é indispensável para o nosso dia a dia e para a nossa sobrevivência. Ela não serve só para beber e se hidratar, sem a água nós não conseguimos fazer tarefas simples, como por exemplo, tomar banho e limpar a casa, mas será que todo mundo se preocupa com a qualidade dela?

Campo Grande é uma das cidades do Brasil com o melhor índice de atendimento total de água de acordo com o Ranking de Saneamento Básico 2020 do Instituto Trata Brasil. O estudo é baseado no SNIS (Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento) de 2018 e aponta a capital como uma das cidades que já atinge 100% dos indicativos de universalização dos serviços de água, superando a média nacional de 83,6%.

O resultado satisfatório do ranking vem de melhorias contínuas que são feitas no sistema de abastecimento da Águas Guariroba, a consequência positiva do índice de perdas é reflexo de uma série de ações, como por exemplo, gestão de pressão, controle ativo de vazamento, gestão das informações, gestão de infraestrutura e a parte de micromedição. De acordo com o gerente de operações da Águas, Italo Edson Souza, todas essas ações em conjunto cominam nesses resultados.

“Hoje nós temos o Takadú, um software israelense que vem trazendo para a companhia ótimos resultados. Através dele nós conseguimos acompanhar todo o nosso sistema de abastecimento e ele consegue indicar e prever onde nós teremos algum possível vazamento, através de análise estatística e inteligência artificial esse sistema monitora todos os nossos sensores”, explicou o profissional.

Este é o quarto ano consecutivo que Campo Grande está entre os cinco municípios com o menor índice de perdas de água. A capital conta com um índice de abastecimento considerado universalizado. A disponibilidade de rede de esgoto conta com o índice de mais de 80% da cidade, sendo que 100% do que é coletado recebe tratamento adequado antes de voltar para o meio ambiente. Os avanços fazem parte das ações de melhoria realizadas pela Águas Guariroba.

Segundo o diretor executivo da concessionaria, Celso Paschoal, enquanto a média nacional de perdas de água é de 38%, em Campo Grande o índice é de 19%, conforme apontou o ranking.“É o quarto ano consecutivo que nós trazemos esses resultados para a capital, eu acho que o objetivo é sempre buscar melhorias, não só na área de perdas, mas na área de atendimento, na qualidade da água que nós entregamos, na qualidade do tratamento dos influentes, no aumento de cobertura, sempre focado não só em perdas, mas em toda gama de atuação que nós temos na capital. Ter esse reconhecimento através do ranking do Trata Brasil é uma conquista muito grande para nós”, esclarece.

A água está muito presente no nosso dia a dia. Toda a vida urbana, toda cidade, depende de um sistema de abastecimento de água e a tarefa de abastecer uma cidade é gigantesca. A água é um recurso natural que necessita ser preservado. É importante que a população se conscientize preserve. O diretor executivo fala que a responsabilidade social é mais que um valor para a Águas Guariroba, faz parte da história da empresa.

“Esse papel da conscientização, da responsabilidade social também é nosso, mas a preservação depende de muitos atores, não só da concessionaria, depende de um bom controle ambiental, nós somos um dos atores que podem contribuir para que esse cenário se mantenha sustentável ao longo dos anos, ao longo de gerações, mas é necessário também a participação dos órgãos públicos, todo precisam participar para que o município tenham políticas públicas consistentes para que possamos atuar em conjunto. A participação da população também é muito importante”, salientou o diretor executivo.

(Texto: Buna Marques/Publicado por João Fernandes)