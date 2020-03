Bolsonaro se reúne por teleconferência com prefeitos

O presidente Jair Bolsonaro participou nesta manhã (22) de uma reunião com prefeitos por meio de vídeo conferência. Na pauta, o coronavírus. O presidente deixou o palácio do Alvorada às 9h36 rumo ao Ministério da Saúde.

Bolsonaro ouviu as demandas municipais de todas as regiões do país. O ministro Luiz Henrique Mandetta (Saúde) também participou do encontro e anotou os pleitos dos vereadores.

Um dos assuntos mais abordados na reunião foi a convocação de médicos para o combate ao coronavírus. O debate coincide com a data em que acaba o prazo de inscrição para médicos brasileiros que desejam integrar do programa Mais Médicos. O Ministério da Saúde fez um chamamento para 5.811 profissionais atuarem em postos de saúde e hospitais no reforço ao combate à covid-19.