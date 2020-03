Adolescente morre em acidente voltando do trabalho

A cidade de Sidrolândia registrou um acidente de trânsito durante o toque de recolher na noite de sábado (21). Pablo Ferreira, de 16 anos, morreu após ser surpreendido por um veículo GM/Corsa, que teria avançado a preferencial e causado o acidente em Sidrolândia – 64 quilômetros de Campo Grande .

A vítima voltava para casa no bairro Pé de Cedro por volta de 22h, após um dia de trabalho em um estabelecimento de espetinhos. Com o impacto da batida do acidente, o capacete do adolescente voou a cerda de 40 metros.

Uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiro levou o adolescente para a unidade de pronto atendimento do Hospital Elmiria Silvério Barbosa. Mais tarde, ele foi transferido para Campo Grande com traumatismo craniano. Entretanto, o jovem morreu por volta das 4h da madrugada na Santa Casa de Campo Grande.

O motorista do carro fez o teste do bafômetro, que resultou em 0,40 mg/L. O condutor foi preso em flagrante por embriaguez ao volante.

(Texto: João Fernandes)