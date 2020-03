1º Toque de recolher: Guarda Civil desfaz aglomerações e fecham 33 estabelecimentos

Em Campo Grande, no primeiro dia do Toque de Recolher (21), a Guarda Civil Metropolitana orientou 33 estabelecimentos comerciais a fecharem as portas e encerrarem o atendimento.

Além disso, 68 Moradores que permaneciam em aglomeração em frente a residências também foram orientados a ficarem dentro de casa, de acordo com o secretário Municipal de Segurança Pública, Valério Azambuja.

No primeiro dia do Toque de Recolher, a Guarda Civil Metropolitana disponibilizou mais de 100 homens, em cumprimento ao decreto que determina a proibição de aglomerações nas sete regiões da Capital.

O secretário reforça que a partir das 22 horas, todas as sete regiões da Capital estarão com equipe da Guarda Civil Metropolitana, fiscais da Semadur, fiscais da Vigilância Sanitária fazendo a verificação principalmente em bares, conveniências, Casas de Narguilé.

“A medida é preventiva, dependendo do resultado da fiscalização poderão em arredondar em apreensão veículos, prisão de pessoas por desobediência, ou por colocar em risco a saúde pública, enfim, para evitarmos todos estes transtornos solicitamos a população de Campo Grande que colabore para o bem de todos”, frisa.

“Vamos evitar aglomerações e principalmente as pessoas que ainda insistem em sair de suas casas e fazer o contato com mais de 20 ou trinta pessoas e até com 100 pessoas correndo o risco de serem contaminadas. Até mesmo uma pessoa contaminar um grupo grande. Nós devemos estar preparados porque o prognóstico nos próximos dias, em relação a saúde pública, é sério e precisamos cumprir essas determinações do decreto para segurança de todos campo-grandenses”, finaliza.

(Texto: João Fernandes com assessoria)