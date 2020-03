Vacinação contra gripe é antecipada, idosos serão os primeiros a receber dose

No Estado a estimativa é vacinar 90% das 902 mil pessoas que fazem parte do público-alvo

A Campanha Nacional de Vacinação contra a gripe começa na terça-feira (24) em Campo Grande. A vacinação estava prevista para começar na segunda-feira (23), mas para organizar a logística a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) decidiu alterar a data do início. Na Capital a vacinação será de forma descentralizada em tendas que serão instaladas juntos a unidades de saúde, em farmácias e drogarias privadas, com vacinas disponibilizadas pelo SUS sem qualquer custo. A medida de prevenção ao COVID-19 é para evitar aglomeração de pessoas em espaços fechados.

O Ministério da Saúde antecipou a campanha de vacinação contra a gripe, com início na próxima segunda-feira (23), e fez um apelo de que os estados deem prioridade aos espaços abertos para a vacinação. O Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, pede calma à população e medidas às secretarias de saúde. “Unidades básicas de saúde, descentralizem ao máximo a aplicação das vacinas, secretários façam parcerias com as drogarias, diminuam a aglomeração de idosos para a aplicação das vacinas” pontua. Neste primeiro momento, o público-alvo são os idosos acima de 60 anos e profissionais de saúde. O Ministério da Saúde tomou a decisão de realizar a campanha com um mês de antecedência, considerando o momento que o mundo passa em combate à pandemia de COVID-19.

A estimativa é vacinar em Mato Grosso do Sul, 90% das 902 mil pessoas que fazem parte do público-alvo. A SES (Secretaria de Estado de Saúde) já recebeu o primeiro lote com 70 mil doses e as vacinas já foram distribuídas aos municípios. A campanha no Estado será dividida em três fases, e receberá ao todo, um milhão de doses de vacinas divididos em 14 lotes. A primeira fase vai de 23 de março a 15 de abril, onde serão vacinados idosos e profissionais da saúde. A segunda fase será de 16 de abril a 8 de maio e serão vacinados professores das escolas públicas e privadas, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas, pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais independente da idade, profissionais da força de segurança e salvamento e funcionários do sistema prisional.

A terceira etapa da vacinação será de 9 de maio, dia D da campanha, até 22 de maio, e serão vacinadas crianças de seis meses a menores de cinco anos, gestantes, puérperas, povos indígenas, adultos entre 55 a 59 anos de idade e pessoas com deficiência. Em 2019, Mato Grosso do Sul atingiu a meta com a cobertura de 91,2%. As campanhas têm contribuído na redução da mortalidade em indivíduos portadores de doenças crônicas, como doença cardiovascular, AVC (acidente vascular cerebral); doenças renais, diabetes, pneumonias, doença pulmonar obstrutiva crônica; dentre outras. Entre as possíveis condições de risco para a ocorrência de complicações por influenza, a presença de pelo menos uma comorbidade foi mais frequente entre os acometidos.

A influenza é uma doença respiratória infecciosa, de origem viral, que pode levar ao agravamento e ao óbito, especialmente nos indivíduos que apresentam fatores ou condições de risco para as complicações da infecção. Em 2019, foram confirmados em Mato Grosso do Sul 328 casos de Influenza A (sendo 247 de H1N1, 26 de H3N2 e 55 de não especificado) e 7 casos de Influenza B. Campo Grande em 2019 aplicou 190.548 doses da vacina contra Influenza, totalizando 89,97% da população alvo, resultado 0,03% abaixo da meta do Ministério da Saúde.

