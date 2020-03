 UCDB produz higienizador com álcool para a comunidade

Os profissionais do curso de Farmácia, da UCDB (Universidade Católica Dom Bosco) iniciaram a produção de higienizador com álcool para uso das pessoas que circulam pelo campus e para a comunidade. Uma parte da produção poderá ser doada para os usuários da UBSF (Unidade Básica de Saúde da Família) que funciona na Instituição.

Desde o início do mês, quando a transmissão do coronavírus passou a ser comunitária em muitos países, incluindo o Brasil, a UCDB instalou dispensers com álcool em gel nas salas de aula e locais com maior circulação de pessoas. Durante cerca de duas semanas, foram utilizados aproximadamente 100 litros do produto na Instituição.

A coordenadora do curso de Farmácia, Marla Ribeiro Arima Miranda afirma que neste primeiro momento a produção de álcool em gel é para atender ao consumo interno da Instituição e contribuir para que não falte produto nas gôndolas das farmácias e supermercados. “E conforme aumentarmos a produção, vamos entregar aos usuários da Unidade Básica de Saúde da Família existente no campus da Católica. Ressalto que os produtos utilizados na composição do álcool em gel que estamos produzindo são vendidos apenas para técnicos credenciados, em casas de produtos químicos e não em supermercados ou farmácias”, reforça.

A Biosul disponibilizou 200 mil litros de álcool e uma empresa de cerveja, a Bamboa vai envazar e entregar para a saúde para garantir a limpeza das nosssas equipes que estão na linha de frente.

Alerta

Diante da pandemia do coronavírus pelo mundo, a procura por álcool em gel aumentou afetando estoques nos estabelecimentos de Campo Grande. Outra preocupação é o surgimento de vídeos nas redes sociais, ensinando a fazer um produto caseiro para higienização das mãos, o que não é recomendável! Segundo a professora doutora em Química, Geisa Helmold Aspesi, qualquer receita caseira é muito perigosa, pois pode causar queimaduras e não há garantias de que essa mistura pode realmente proteger contra o vírus. “O álcool do supermercado é chamado de álcool desidratado pois é misturado com substâncias tóxicas, como metanol (cancerígeno) e piridina (substância que causa impotência masculina), justamente para não ser usado como bebida. O contato contínuo com a pele pode causar intoxicações graves”, ressalta.

Ela explica ainda que o álcool em gel industrializado não utiliza o álcool comum encontrado nos supermercados. “Utilizamos um produto diferenciado [álcool 96], que somente pode ser adquirido em casas de produtos químicos, por um técnico químico responsável. Outro ponto da produção industrial é com relação a quantidade correta, pois a medida inadequada pode causar danos à saúde”, ressalta. Os especialistas recomendam que para aqueles que não conseguiram adquirir álcool em gel, a higienização deve ser feita com água e sabão, lavando as mãos com frequência para evitar o contágio.

(Texto: Mariana Moreira\publicado no site por Karine Alencar)