Senador destaca que o país precisa de solidariedade

O senador Ângelo Coronel (PSD-BA) afirmou, em pronunciamento na sessão plenária remota no início da noite desta sexta-feira (20), que além da preocupante pandemia do coronavírus o país vive uma crise política intensa, tanto interna como externa.

Coronel ressaltou que o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal vêm sendo vítimas constantes de ataques irresponsáveis, devido aos estímulos e provocações expostos pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, e seus filhos.

De acordo com o senador, o Congresso que tem sofrido ataques é o mesmo que está ajudando o governo nesta fase de calamidade pública. Ele destacou as reformas já aprovados e que ainda tramitam na casa para benefício do povo brasileiro, além das medidas emergências no combate ao coronavírus, como o decreto legislativo de calamidade aprovado nesta sexta (PDL 88/2020).

— Tudo que vier para o Congresso Nacional a favor do povo brasileiro estaremos juntos e de plantão, independentemente de sermos governo ou oposição. Espero que, a partir de hoje, as redes sociais radicais, estimuladas e patrocinadas, parem de criticar por criticar o Congresso Nacional, bem como o Supremo Tribunal Federal. Falo isso em prol da governabilidade. Chega de crises! — declarou.

Para Coronel, o país precisa de paz e solidariedade. Ele agradeceu aos profissionais de saúde e de segurança pública, à imprensa

(Texto: Ana Beatriz Rodrigues com informação da Agência Senado)