Mais de uma tonelada de maconha avaliada em R$ 1,3 mi é apreendida

A Polícia Militar Rodoviária (PMR) apreendeu em Cassilândia, um carregamento com 1,12 tonelada de maconha avaliada em cerca de R$ 1,3 milhão. O caso aconteceu na última sexta-feira (20).

Durante fiscalização na rodovia MS-306, os policiais abordaram uma carreta conduzida por um homem de 33 anos. Os policiais desconfiaram do nervosismo do suspeito e decidiram averiguar a carga de grãos, no qual, foram encontrados pacotes que somaram 1,12 tonelada.

O motorista recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Polícia Civil. O veículo juntamente com a carga foram apreendidos.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações do Dourados News)