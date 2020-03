“Kits Merenda” serão entregues segunda-feira (23) nas escolas municipais

As aulas da REME (Rede Municipal de Ensino) estão suspensas por 20 dias desde a última quarta-feira (18) devido a pandemia do novo coronavírus. Para continuar garantindo a assistência alimentar dos alunos, a partir de segunda-feira (23) as escolas começarão a receber os “kits merenda” para que sejam distribuídos entre as famílias que estão inscritas no programa “Bolsa Família” e tem filhos matriculados no ensino fundamental e nas EMEIs (Escolas Municipais de Ensino Infantil), ao todo 20 mil alunos serão contemplados com a cesta de mantimentos.

No entanto, conforme a secretária municipal de educação, Elza Fernandes, os kits não serão entregues nas EMEIs, apenas nas escolas de ensino fundamental. “Porque automaticamente a mãe que já tem dois filhos em uma escola de ensino fundamental e outra matriculada na EMEI ela já recebe o beneficio, então nós vamos conseguir contemplar essa mãe por meio desse cadastro”, explica. O limite é de cinco kits por família, até porque esse também é o limite de filhos que podem receber o programa, sendo três com faixa etária de 6 a 15 anos e dois com 16 e 17 anos. “Então se uma mãe tem quatro filhos que se encaixam nessas faixas etárias, mas ela tem mais um filho com até 5 anos, ela também receberá um kit por essa criança”, ressalta.

E, para não causar filas nas escolas e nem aglomeração de pessoas, justamente, o que não está sendo recomendado devido o COVID-19. Os diretores das unidades escolares vão ligar para os responsáveis e agendar dia e hora para que o kit seja retirado. “É importante que os pais respeitem esse horário que será passado para não termos aglomerações e no ato do recebimento, é importante que o responsável leve um documento com foto e o cartão do beneficio”, reitera. O kit merenda será composto por um pacote de arroz de 5 quilos, um de feijão de um quilo, leite em pó de um quilo, biscoito de água, uma lata extrato de tomate e uma de sardinha.

O prefeito Marquinhos Trad (PSD) falou em entrevista que outras famílias com vulnerabilidade social também poderão receber o kit, como por exemplo, responsáveis que estão desempregados. No entanto, a secretária afirmou que ainda vai estudar se os demais casos também irão receber. “A prioridade são os alunos do “Bolsa Família”, os outros casos de famílias que também necessitam receber esse kit ainda será estudado a possibilidade”, assegurou.

(Texto: Rafaela Alves\ publicado no site por Karine Alencar)