Giovanna Ewbank conta como é sentir o filho chutar

A atriz Giovanna Ewbank gravou um vídeo para o seu canal do YouTube mostrando a rotina da gravidez. A apresentadora espera o terceiro filho com o ator Bruno Gagliasso. Eles já são pais de Titi e Bless. Dentre as novidades, está a de sentir o bebê chutando a sua barriga.

A loira, que está grávida pela primeira vez, falou sobre a gestação. “Faz uns três dias que o bebê começou a chutar a minha barriga. É uma delícia.”, revelou. E brincou que ficou com a memória um pouco prejudicada. “As palavras não vêm na minha cabeça. Meu Deus! Gravidez, o que você está fazendo com a minha memória”, desabafou.

Por outro lado, a gestação fez com que Gio começasse a ter a sua rotina mais planejada. “Eu geralmente não me planejo na vida e acaba que eu não consigo realizar muitas coisas que eu tenho vontade de realizar durante a minha vida ou folga. Isso foi uma coisa que sempre me incomodou bastante. Me dá aquela sensação de arrependimento e de não ter feito as coisas que eu queria fazer por falta de planejamento e programação. Neste momento de gestação, estou parando para pensar em mim e nas coisas que eu tenho vontade de fazer. Não quero mais ter arrependimentos. Por isso que estou mudando.”, afirmou.

(Texto: Ana Beatriz Rodrigues com informação do Portal Famosidade)