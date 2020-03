Neste sábado, Fernando Prass, ídolo do Palmeiras e atual goleiro do Ceará, anunciou que divulgará pequenos negócios em suas redes sociais nas próximas duas semanas. O goleiro idealizou a ação a fim de ajudar as pequenas empresas que podem viver uma crise econômica por conta do coronavírus.

“Durante esses próximos 14 dias, coloco meu stories a disposição do pequeno empresário”. escreveu o arqueiro em um post no Instagram.

(Texto: Karine Alencar com informações da Gazeta Esportiva)