BBB20: Com mais de 24 horas de prova, Thelma é a nova líder

Com cerca de 26 horas de prova, Thelma do BBB 20 conquistou a liderança na casa mais vigiada do Brasil. Na disputa final estava ela e Mari, que conforme regra do jogo está imune ao paredão.

Por sua vez, Thelma tem direito a levar outros participantes para o VIP, além de ter o poder de indicar alguém ao paredão pode também vetar um participante da próxima prova do líder.

Antes de iniciar a prova na quinta-feira (19) à noite, o apresentador Thiago Leifert informou que o primeiro eliminado da prova estaria automaticamente no paredão. O “sortudo” foi o Daniel, que aparentemente desmaiou ao cair da plataforma.

(Texto: Izabela Cavalcanti)