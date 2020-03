Audiência de crime que aconteceu em cinema é remarcada para julho

Com a pandemia do coronavírus, o juiz Eguiliell Ricardo da Silva redesignou para o dia 15 de julho a audiência de instrução e julgamento no processo em que o policial militar Dijavan Batista dos Santos, de 37 anos, é acusado de matar com um tiro o bioquímico Julio Cesar Cerveira Filho, de 43 anos.

Esse crime ocorreu dentro de uma sala do cinema no shopping de Dourados na tarde de 8 de julho de 2019. Na mais recente movimentação processual apurada pelo Dourados News, que será publicada no Diário de Justiça de segunda-feira (23), a Ação Penal de Competência do Júri antes por Homicídio Simples agora é detalhada como Homicídio Qualificado.

Lotado na PMA (Polícia Militar Ambiental) da cidade, policial chegou a ser preso no dia do crime e transferido para o Presídio Militar de Campo Grande, mas foi beneficiado por habeas corpus concedido pelo TJ-MS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul) em 13 de agosto e desde então responde em liberdade.

(Texto: Karine Alencar com o Dourados News)