Roberto Rocha quer prorrogar o IR dos servidores da saúde.

Depois de homenagear os profissionais de saúde, segurança e limpeza que continuam trabalhando em meio à pandemia de coronavírus, o senador Roberto Rocha (PSDB-MA) sugeriu, em pronunciamento nesta sexta-feira (20), que o prazo da declaração de Imposto de Renda desses trabalhadores seja prorrogado por seis meses.

De acordo com as regras atuais, o prazo para entrega da declaração de Imposto de Renda se encerra no final de abril.

O senador também sugeriu dobrar a faixa de isenção de imposto de renda de pessoa física, que atualmente é de cerca de R$ 28 mil ao ano, para beneficiar esses profissionais (de saúde, segurança e limpeza).

— É aquele cidadão que está ali, tirando o sangue no hospital, que, às vezes, vai à casa, até, das pessoas. São pessoas que estão limpando os corredores dos hospitais que ganham essa faixa de renda — disse ele.

(Texto: Ana Beatriz Rodrigues com informação da Agência Senado)