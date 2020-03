Em razão do coronavírus, prefeito decreta suspensão de todos os ônibus da Capital

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, decretou na tarde desta sexta-feira (20), suspender a circulação de todos os ônibus na Capital, tanto do transporte coletivo como da rodoviária. A decisão foi tomada após a confirmação de mais uma morte por coronavírus no Brasil, o que totaliza 11 mortes no país.

Conforme decisão, o terminal rodoviário fecha a partir do dia 24 de março, no período de 20 dias. Já a circulação do transporte coletivo fica suspensa a partir de amanhã (21), nos próximos 15 dias.

Segundo o Prefeito, a maior demanda das pessoas que desembarcam da rodoviária de Campo Grande vem de São Paulo, um dos motivos do fechamento. “Hoje nós tivermos alguns casos positivos e alguns deles de pacientes que desembarcaram da nossa rodoviária, por isso, nós estamos decretando o fechamento dela a partir do dia 24 de março”, relatou.

Outra decisão tomada pelo Prefeito de Campo Grande foi a suspensão do transporte coletivo de Campo Grande, de forma integral. “A partir de amanhã não haverá transporte coletivo nos próximos 15 dias”.

Ele afirma ainda que cada garagem terá um ônibus 24h para emergências. “O nosso decreto disciplinará um ônibus de plantão. Serão um em cada garagem durante 24h. Todo o nosso decreto vai estipular onde deve ligar e onde se orientar”, informa.

OUTRAS MEDIDAS

O prefeito anunciou ainda mais medidas de prevenção causados pela pandemia: paralisar a construção civil. “Fora isso, está proibido qualquer construção civil”.

A Solurb deve manter ativo apenas o setor de geração de lixo, mas os serviços de varrição e pintura de meio-fio devem ser paralisados.

Para as academias de ginásticas, o prefeito adianta “nós vamos atuar com rigor e vamos suspender os alvarás e não vamos conceder por um período que pode lhe trazer um prejuízo muito grande para o futuro”, dispara.

CASOS CONFIRMADOS EM MATO GROSSO DO SUL

Em Mato Grosso do Sul, mais três exames deram positivo para o novo coronavírus (Covid-19), e com isso o número de casos confirmados da doença chegam a 12, sendo 11 em Campo Grande e um em Sidrolândia. Outros 52 casos suspeitos estão sendo monitorados.

“Não é brincadeira gente, a coisa está tomando uma proporção muito grande. As medidas adotas para hoje são medidas de impacto que talvez nenhum de nós gostaríamos de tomar, mas eu não tenho outra alternativa, eu tenho que zelar pela sua saúde, pela saúde da sua família. Permaneçam em suas casas”, enfatiza.

(Texto: Izabela Cavalcanti)