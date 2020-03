Duas pessoas ficam feridas em confronto com a polícia.

Na região de Dourados um homem e uma adolescente de 13 anos ficaram feridos após entrarem em confronto com policiais militares no início da tarde desta sexta-feira (20) no bairro Deoclécio Artuzzi.

De acordo com as primeiras informações sobre o caso, os policiais suspeitavam de que o veículo em que estavam a adolescente e o homem teria sido furtado na cidade de Rio Brilhante.

Os policiais teriam dado ordem de parada, mas o condutor não acatou e tentou fugir. Ainda não há informação sobre as demais circunstâncias do confronto.

As duas pessoas foram atingidas na altura do ombro por disparos de arma de fogo. Eles foram socorridos pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhados ao Hospital da Vida em Dourados.

(Texto:Ana Beatriz Rodrigues com informação do Dourados News)