Casos confirmados de coronavírus em MS chegam a 12

O número de casos confirmados de coronavírus em Mato Grosso do Sul chegam a 12 e outros 52 casos suspeitos estão sendo monitorados. Conforme informações do boletim epidemiológico, divulgado nesta sexta-feira (20) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), mais três exames deram positivo para o novo coronavírus (Covid-19) em Campo Grande, totalizando onze, o outro caso confirmado é da cidade de Sidrolândia.

Os novos casos confirmados da Capital são de um homem, de 46 anos, que foi notificado no dia 16 de março; uma mulher, de 30 anos, e um homem, de 49 anos que foram notificados no dia 19 de março. Todos tiveram contato com um caso confirmado para o vírus.

Desde o dia 25 de janeiro, foram registradas 209 notificações de casos suspeitos do coronavírus em Mato Grosso do Sul. Desse total, 145 foram desconsiderados para Covid-19, 134 descartados após os exames darem negativo e onze foram excluídos por não se encaixarem na definição de caso suspeito do Ministério da Saúde.

Os 52 casos suspeitos em investigação tiveram as amostras encaminhadas ao laboratório Lacen/MS, onde será feito o exame para nove tipos de vírus respiratórios, incluindo influenza e Coronavírus. Após recebimento das amostras, os resultados ficam prontos de 24h à 72h.

(Texto: Izabela Cavalcanti)