Prefeitura decide fechar temporariamente praças e parques para combater coronavírus

Para evitar a disseminação do coronavírus (Covid-19), a Prefeitura de Campo Grande informou nesta quinta-feira (19), o fechamento temporário das unidades e praças que estão sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e da Fundação Municipal de Esporte

Conforme informações da assessoria, a medida foi tomada considerando a necessidade de medidas efetivas, para suspender a realização de atividades que impliquem a aglomeração de pessoas, de modo a evitar a disseminação do Covid-19 entre a população campo-grandense.

As praças sob a administração da Sectur que permanecerão fechadas são: Praça Ary Coelho, praça Itanhangá, Área de Lazer Lúdio Martins de Coelho Filho – Ludinho, Praça OshiroTakemori (praça do Mercadão), praça Preto Velho, praça do Vida Nova III e a praça Oswaldo Arantes (praça das Águas).

As Unidades de atividades permanentes que suspenderão suas atividades e atendimento ao público são: Armazém Cultural; Arquivo Histórico de Campo Grande e Biblioteca Municipal Anna Luiza Prado Bastos.

Fundação Municipal de Esporte



Já a Fundação Municipal de Esporte fecha temporariamente trinta e dois Equipamentos de Esporte e Lazer localizados em diversos bairros da Capital. Serão fechados ao público, a partir de hoje, os Centro de Formação do Atleta (CEFAT), Centro Olímpico Rui Jorge da Cunha; Ginásio Poliesportivo Avelino dos Reis (Guanandizão), Parque Ayrton Senna, Parque Francisco Anselmo Gomes de Barros (Sóter), Parque Jacques da Luz, Estádio Jacques da Luz (Estádio das Moreninhas), Parque Tarsila do Amaral, Praça Esportiva Belmar Fidalgo, Praça Elias Gadia, Centro Municipal de Treinamento Esportivo (CEMTE), Praça Professor José Barbosa Rodrigues, Praça Mario José Mendonça e Campo de futebol da Praça Bonança.

Os Equipamentos de Esporte e Lazer da Funesp serão reabertos ao uso público oportunamente, após oitiva do Comitê Estadual de Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde.

Equipamentos de Esporte e Lazer

Ainda para evitar a aglomeração de pessoas, enquanto vigorar a situação de emergência municipal declarada pelo Decreto nº 14.195, de 18 de março de 2020, recomenda-se a não utilização dos seguintes Equipamentos de Esporte e Lazer não gradeados, na Orla Morena, praça Manoel da Cruz, praça José Carlos da Silva, praça Mata do Jacinto, praça dos Amigos Vaguinho e Dalila, Parque Doutor Anísio de Barros (Lagoa Itatiaia), praça Pacaembu, praça Marcelino Rodrigues de Araújo, praça Paulo Coelho Machado, praça Dom Antônio Barbosa, praça Brasilina de Aguiar, praça Bonança, praça Juraci Pereira, praça Pedro de Oliveira Rosa, praça Jardim Carioca, praça Ramão de Souza Gomes, praça Camillo Boni e praça das Begônias.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da assessoria)