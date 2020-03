Nelsinho Trad apresenta melhora no estado clínico

Após Nelsinho Trad (PSD), declarar que estava com o novo coronavírus na sexta-feira passada (13), nesta tarde de quinta-feira (19), ele apresentou um significativa melhora no estado geral de saúde, segundo atualização clínica encaminhada pela assessoria de imprensa do parlamentar.

O senador contraiu o vírus logo após retornar dos Estados Unidos junto da comitiva do presidente Jair Bolsonaro, ele precisou ser internado no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília (DF), na quarta-feira (18/3), após apresentar febre.

Nas últimas horas, Nelsinho realizou tomografia de tórax e, de acordo com informações médicas, não teve sinais de gravidade.

“De acordo com informações oficiais do Hospital Sírio-Libanês, o senador Nelsinho Trad (PSD/MS) apresenta boa evolução do quadro clínico, está mantendo boa oxigenação, e teve melhora significativa do estado geral de saúde. O senador realizou tomografia de tórax e, de acordo com informações médicas, não apresentou sinais de gravidade. Não está com febre e pode receber alta em poucos dias”, relata nota encaminhada pela assessoria.

(Texto: Inez Nazira com informações do Dourados News)