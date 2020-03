MS confirma mais dois casos de coronavírus; primeiro em Sidrolândia

Mais dois exames deram positivo para o coronavírus (Covid-19) em Mato Grosso do Sul, dessa forma, sobe para nove casos confirmados da doença no Estado. Outros 39 casos suspeitos estão sendo investigados, conforme informações do boletim epidemiológico, divulgado nesta quinta-feira (19) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES).

Os novos casos confirmados são de um homem, de 38 anos, de Campo Grande, que foi notificado em 17 de março e teve contato com um caso confirmado. O outro caso é de uma mulher, de 42 anos, do município de Sidrolândia, que retornou recentemente da Europa. Os outros sete casos já confirmados são de Campo Grande.

NOTIFICAÇÕES

Desde o dia 25 de janeiro, já foram registrados 171 notificações de casos suspeitos do Covid-19 em Mato Grosso do Sul. Desse número, 123 casos foram desconsiderados para a doença, 112 foram descartados após os exames darem negativo e onze foram excluídos por não se encaixarem na definição de caso suspeito do Ministério da Saúde.

Conforme informações da assessoria, os 39 casos suspeitos em investigação tiveram as amostras encaminhadas para o laboratório Lacen/MS, onde será feito o exame para nove tipos de vírus respiratórios, incluindo influenza e Coronavírus. Após o recebimento das amostras, os resultados ficam prontos de 24h à 72h.

(Texto: Izabela Cavalcanti)