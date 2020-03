Chris Torloni sobre reprise de “Fina Estampa”: “Antídoto”

A partir de segunda-feira (23), a Globo irá reprisar a novela “Fina Estampa” (2011), em razão da paralisação das gravações de todos os folhetins por causa do coronavírus. Christiane Torloni, que interpretou a Tereza Cristina na trama, comemorou a decisão da emissora em sua rede social. “Quem sabe, mais uma vez, a arte não vai ser um antídoto contra a dor?”, disse.

Através de um vídeo, a atriz falou sobre a importância da teledramaturgia. “Quando fiz A Viagem [1994] descobri que a arte, além de ser uma ferramenta de entretenimento e diversão, é uma ferramenta de consolo”, revelou.

“Fui surpreendida com a notícia de que Fina Estampa está de volta a partir de segunda-feira. Faço convite para vocês, neste momento em que nós devemos estar obedientemente recolhidos nas nossas casas e colaborando para que esse vírus não se expanda, que a gente consiga o mais rapidamente possível voltar a ser um país minimamente saudável”, continuou.

Christiane chamou o público para rever a história de Griselda Pereira (Lilia Cabral) e Tereza Cristina. “Convido vocês a virem matar a saudade da divina rainha do Nilo e suas diabruras com o inseparável Crô [Marcelo Serrado]. Estou esperando vocês.”, afirmou.

A Globo optou por paralisar as gravações das suas produções atuais e, com isso, optou por preencher a grade com reprises de novelas passadas. Além de “Amor de Mãe”, “Salve-se Quem Puder” vai se despedir em 28 de março. No lugar, entrará a reprise de “Totalmente Demais” (2015). “Éramos Seis”, que termina em 27 de março, dará espaço para um compacto de “Novo Mundo” (2017).

(Texto: Ana Beatriz Rodrigues com informação do Portal Famosidade)