Vigésimo dia de coronavírus no Brasil é pior que o da Itália

Vinte dias após o primeiro paciente ser diagnosticado com a doença do coronavírus no Brasil, o País contabiliza 291 casos confirmados. Para comparação, no 20º dia após seus primeiros casos, Itália e Espanha tinham, respectivamente, 3 e 2 diagnósticos confirmados.

Atualmente, os italianos contabilizam 31 mil pessoas com Covid19. A quantidade de mortes no país europeu aumentou de 345 para 2.503 nas últimas 24 horas, um aumento de 16%.

A Espanha tem mais de 11 mil infecções confirmadas. O Irã, por outro lado, já tinha 8.000 confirmações no seu 20º dia, mas, diferentemente dos países europeus, apenas dobrou o número – são 16 mil.

Singapura e Coreia do Sul não tinham tão poucos pacientes quanto os países europeus no 20º dia. Eram 58 e 28, respectivamente.

(Texto: Folha de São Paulo e Brasil 247)