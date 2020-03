Ponta Porã coloca guardas nas ruas em ‘toque de recolher’

A fim de prevenir o coronavírus, Ponta Porã também aderiu ao “toque de recolher”. Na noite de ontem terça-feira (17), Guardas Municipais do lado brasileiro na fronteira saíram às ruas com sirenes ligadas, instruindo a população a evitar permanecer em locais de muita aglomeração e retornarem para as suas casas.

“Estamos orientando as pessoas nos bairros, no centro, na linha internacional para que retornem para suas casas e evitem o risco de contaminação pelo coronavírus”, comentou Marcelino Nunes, secretário municipal de segurança pública de Ponta Porã.

(Texto: Karine Alencar com informações do Dourados Agora)