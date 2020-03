Parque das Nações continua aberto ao público

Campo Grande (MS) – O Parque das Nações Indígenas (PNI) continuará aberto a visitação pública, informou o gerente de Unidades de Conservação do Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul), Leonardo Tostes Palma. Entretanto, em decorrência da epidemia do Covid-19 que obrigou o Governo do Estado a adotar várias medidas restritivas e até a suspender as aulas na Rede Estadual de Ensino, o Imasul pede que sejam evitadas atividades em grupo no PNI nas próximas semanas.

“Vamos fixar faixas nas oito entradas do Parque orientando os frequentadores a adotar algumas medidas básicas. Uma delas é evitar atividades em grupo, como aulas de Yoga, comemorações de aniversário, atividades esportivas em geral. Também advertimos os pais quanto aos brinquedos no parque infantil, para fazerem a higienização antes e depois do uso”, disse Palma.

A decisão pode ser revista nos próximos dias, dependendo do andamento da situação. “Por enquanto está mantida a manutenção do Parque, então temos condições de continuar com a visitação. Porém se a situação se agravar e as equipes de manutenção suspenderem os serviços, aí teremos que rever essa decisão”, frisou.

Frequentar espaços abertos como o Parque das Nações Indígenas é considerado seguro pelas autoridades de Saúde. O contágio do vírus se dá, sobretudo, em locais fechados. O gerente do Imasul salienta que é importante os usuários levarem um frasco de álcool gel para higienizar as mãos sempre que tocar em qualquer equipamento público, evitar levar as mãos à boca e olhos e seguir todas as recomendações das autoridades de Saúde Pública.

Já as visitações aos Parques Estaduais do Prosa e das Matas do Segredo estão suspensas por tempo indeterminado.

(Texto: Portal do MS)