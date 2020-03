“Malhação: Toda Forma de Amar” tem final antecipado

A Globo surpreendeu a todos e tem tomado diversas atitudes para resguardar os colaboradores da emissora. Em razão da pandemia do Covid-19, o canal divulgou que a novela “Malhação: Toda Forma de Amar” será encurtada e seu último capítulo irá ao ar no dia 3 de abril, com um final escrito às pressas por Emanuel Jacobina.

De acordo com a colunista Patrícia Kogut, o autor precisou escrever cenas com o casal de protagonistas Rita (Alanis Guillen) e Filipe (Pedro Novaes) para encerrar a trama. Os atores gravam as cenas na tarde desta terça-feira (17), com equipe reduzida nos Estúdios Globo.

O restante do elenco já foi dispensado, com seus finais sendo expostos através das últimas cenas entre os protagonistas. Rita terá um fim bem positivo: ela dividirá a guarda da filha, Nina, com Lígia (Paloma Duarte). Ambas serão reconhecidas como mães da bebê diante da Justiça.

Após o fim da temporada, a Globo iniciará uma reprise de “Malhação: Viva a Diferença”, temporada da novela que rendeu as melhores críticas nos últimos anos.

