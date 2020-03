Cruzeiro anuncia a contratação do técnico Enderson Moreira

Depois de demitir o técnico Adilson Bastista, o Cruzeiro já achou um substituto para o cargo. Nesta quarta-feira, o clube celeste anunciou a contratação de Enderson Moreira para ocupar a função de treinador. Junto a ele, chegam o auxiliar técnico Luís Fernando Flores, o preparador físico Edy Carlos e o preparador de goleiros Aílton Serafim.

Adilson Batista foi desligado após a derrota por 1 a 0 contra o modesto Coimbra, sofrida no Estádio Independência, pelo Campeonato Mineiro. Já o novo comandante chega depois de pedir demissão do Ceará, seu último clube.

Com passagem pelas categorias de base do Cruzeiro, Enderson Moreira relembrou os tempos de Raposa, onde conquistou o título da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2007. Ele ainda afirmou que pode ajudar a equipe nesse momento de reconstrução.

“Satisfação enorme de voltar ao clube que me deu a oportunidade de mudar de patamar. Estou voltando para um lugar em que tenho muito carinho e respeito. Sei que é um momento complicado para o clube, mas acredito que eu posso contribuir para que a equipe possa dar uma resposta positiva dentro de campo. Nosso objetivo é ter um time bem organizado e que sabe o que quer”, declarou o treinador de 48 anos ao site oficial do clube.

Nesta temporada, o Cruzeiro disputa a Série B do Campeonato Brasileiro, o Campeonato Mineiro e a Copa do Brasil. No torneio nacional, a equipe celeste busca reverter a derrota sofrida para o CRB, por 2 a 0, na partida de ida. Já no estadual, a Raposa tenta entrar no G4 para se classificar às semifinais.

Enderson Moreira acumula passagens por Ipatinga, Internacional, Fluminense, Goiás, Grêmio, Santos, Athletico Paranaense, Fluminense, Goiás, América, Bahia e Ceará. Ele ainda tem no currículo três títulos do Campeonato Goiano e dois da Série B do Brasileirão.

No momento, o novo treinador ainda não iniciará os trabalhos dentro de campo, já que as atividades do clube mineiro foram suspensas por tempo indeterminado. A medida foi tomada como forma de prevenção à disseminação do novo coronavírus. A pandemia também causou a paralisação de todos os campeonatos oficiais disputados pela Raposa.

(Texto: Gazeta Esportiva)