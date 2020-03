Coronavírus: Prefeito declara situação de emergência e recomenda fechar shoppings

Diante dos sete casos confirmados e 48 suspeitas de coronavírus (Covid-19) em Campo Grande, o Prefeito Maquinhos Trad declara situação de emergência em saúde pública no Município em decorrência do vírus. O anúncio foi feito em nova live no Facebook, ao lado do Procurador-Geral do município, Alexandre Ávalo.

Está determinado para que todos os empresários de bares, lanchonetes e estabelecimentos com gêneros, restrinjam a capacidade de lotação em até 30%.

RECOMENDAÇÃO DE FECHAMENTO

Por recomendação da administração pública, todos os parques e praças de Campo Grande podem ser fechados. Além disso, a recomendação inclui que todas as academias de ginásticas, centro de ginásticas, shoppings centers, centro comercial possam ser fechados.

Ele enfatiza que, por enquanto se trata de uma recomendação, mas fiscais estarão no interior dos estabelecimentos para medidas preventivas. “Como nós não temos essa competência ainda absoluta, mas podemos ter sim, caso sejam desrespeitadas inúmeras dessas cláusulas, nós vamos fechar totalmente esses estabelecimentos”, adiantou.

(Texto: Izabela Cavalcanti)