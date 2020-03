Companhia suspende voos em três aeroportos de MS

A Voepass anunciou, hoje (18), a suspensão das operações em dez aeroportos do Brasil. A medida afeta três terminais em Mato Grosso do Sul – Campo Grande, Dourados e Três Lagoas.

Segundo comunicado, a suspensão é reflexo dos impactos da crise no setor aéreo mundial, provocada pela pandemia do novo coronavírus.

Fechamento de fronteiras, maior controle migratório e medo da população em viajar causou queda acentuada na demanda pelo transporte aéreo, redução na venda de passagens, pedidos de cancelamento e no-show dos passageiros nos aeroportos.

Ainda em nota, a Voepass alega que a interrupção dos voos pretende preservar a integridade física dos passageiros e colaboradores, além de manter empregos e atividade econômica da empresa.

Além dos terminais no Estado, a empresa deixa de operar também no Rio de Janeiro (Santos Dumont), Araçatuba-SP, Marília-SP, Palmas-TO, Teixeira de Freitas-BA, Foz do Iguaçu-PR e Campos dos Goytacazes-RJ.

A companhia destaca que a suspensão é válida até o próximo domingo (22). Nova atualização de malha será realizada na sexta-feira (20).

Em fevereiro, a Voepass – antiga Passaredo – anunciou a retomada, após dois anos, das atividades no aeroporto de Três Lagoas, com voos entre Congonhas (São Paulo) e Campo Grande. As novas rotas estão marcadas para voltar a partir de 29 de março.

Os voos operados pela linha entre Dourados e Congonhas (em São Paulo) foram retomados já em outubro de 2019.

