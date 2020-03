Ceará anuncia Guto Ferreira como novo treinador

Na madrugada desta quarta-feira (18), Enderson Moreira pediu desligamento do Ceará. O Vozão, por sua vez, não demorou para agir e anunciou a contratação de Guto Ferreira.

Enderson Moreira deixa o comando do Ceará após 10 partidas, nas quais a equipe não perdeu. No total, foram seis vitórias e quatro empates, um aproveitamento de 73,3%. Além do treinador, o auxiliar Luís Fernando, o preparador físico Edy Carlos e o preparador de goleiros Aílton Serafim se despediram do clube.

Com a missão de manter o bom momento da equipe, Guto Ferreira já deu suas primeiras declarações como técnico do Alvinegro: “Estou muito feliz em ser escolhido pra tocar um projeto da magnitude do Ceará. O Vozão, que tem uma torcida tão calorosa e tão quente. Chego pensando grande. Em fazer um grande trabalho e que a gente possa ser feliz junto com o grupo de atletas vencedores”.

O novo comandante do Vozão chega ao lado do preparador físico Waldir Nogueira Junior e os auxiliares André Luís dos Santos e Alexandre Faganello.

Atualmente, o Ceará está com a classificação encaminhada no Campeonato Cearense e ocupa o quarto lugar do Grupo B na Copa do Nordeste. Ambas as competições estão paralisadas devido a pandemia de coronavírus.

(Texto: Gazeta Esportiva)