Burger King vai doar parte da receita para o SUS

O Burger King Brasil decidiu destinar ao Sistema Único de Saúde (SUS) parte de toda a receita líquida de qualquer sanduíche vendido até o final do mês de março. A forma como os recursos serão direcionados será discutida com as autoridades.

De acordo com informações da Istoé, a companhia espera arrecadar ao menos um milhão de reais para causa.

Além da doação ao SUS, o Burger King Brasil também anunciou medidas de prevenção contra o novo coronavírus. A rede montou um comitê para diminuir os riscos e reforçar a rotina de higiene dos funcionários, em especial os que trabalham nos restaurantes.

De acordo com a empresa, os processos de higiene nas cozinhas também foi reforçado. O intervalo de tempo recomendado para que os funcionários lavem as mãos foi reduzido de 60 para 30 minutos, incluindo a disponibilidade de álcool gel na parte interna das lojas.

Segundo a Istoé, o Burger King Brasil afirmou que está disponível em aplicativos de entregas e que se preocupa com a saúde dos clientes e funcionários. As operações seguem normalmente e não há previsão de fechamento das mais de 900 lojas no Brasil.

(Texto: Jéssica Vitória com informações da Istoé)